Capo diplomazia russa fa il punto sui negoziati per il trattato di pace con il Giappone

Al momento mancano condizioni reciprocamente accettabili per risolvere la questione del trattato di pace con il Giappone, ha fatto sapere il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista con la televisione vietnamita ed i canali televisivi cinesi DTV e Phoenix.

Secondo il capo della diplomazia russa, "il governo giapponese rilascia molte dichiarazioni pubbliche sul fatto di essere vicini ad ottenere risultati" nei negoziati con la Russia in relazione al trattato di pace, anche se Mosca non ha nessun accordo con Tokyo sulle tempistiche. Inoltre il Giappone non ha motivo di dichiarare che la questione del trattato di pace sarà risolta alle sue condizioni.

"Se monitorate le reazioni in Russia, allora sapete che i sondaggi d'opinione pubblica mostrano quanto sia sbagliato agire come i nostri colleghi giapponesi quando tentano di imporre una linea sulla questione. Inoltre promettono di non chiedere un risarcimento".

Allo stesso tempo il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che il dispiegamento del sistema di difesa missilistica americana in Giappone compromette seriamente le relazioni tra Mosca e Tokyo, in quanto crea rischi sia per la Russia che per la Cina.

Secondo Lavrov, il problema non può essere ignorato, dal momento che gli Stati Uniti considerano la Russia come "il suo principale avversario".