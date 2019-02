Russia e India alla ricerca di un'alternativa al dollaro per la transazione sugli S-400

Mosca ne è sicura: le sanzioni finanziarie americane non incideranno sulla consegna dei missili S-400 all'India, scrive The Economic Times. Come osserva il giornale, Mosca e Delhi studiano canali alternativi di pagamento, tra le opzioni ci sono le valute nazionali.

La Russia ha detto che le sanzioni finanziarie statunitensi non avranno alcun effetto sulla fornitura all'India dei missili S-400. In questo momento la ricerca per metodi alternativi per il pagamento della transazione è in corso, non sono escluse le valute nazionali, scrive The Economic Times.

Secondo un alto ufficiale russo, il rivoluzionario sistema di difesa, che può distruggere bersagli siti fino a 300 km di distanza, dovrebbe essere consegnato all'India a ottobre del prossimo anno. Inoltre, ha aggiunto che le sanzioni occidentali non incidono in alcun modo sugli aspetti tecnici dell'operazione.

Allo stesso tempo le sanzioni americane impediscono alle istituzioni finanziarie di fare affari con le aziende militari russe, ostacolano i pagamenti, inoltre alcune banche non sono troppo desiderose di assumersi ulteriori rischi. Mosca, in ogni caso, afferma che i dollari non possono più essere considerati una valuta di scambio universale e che il pagamento può essere effettuato in altri modi.

"Non vediamo come le sanzioni possano influenzare il contratto. La cosa più importante è che i sistemi di transazione inizino a funzionare il prima possibile, in modo da poter soddisfare i nostri obblighi. Creiamo il nostro sistema per le transazioni finanziarie. Inoltre, sia India che Russia hanno delle valute nazionali stabili" ha detto il vice direttore del servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, Anatoly Punchuk, che ha aggiunto che nuova Delhi riceverà il sistema ultramoderno al più presto.