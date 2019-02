Xi Jinping annuncia risultati positivi di consultazioni USA-Cina su guerra commerciale

Le consultazioni commerciali tra Cina e USA hanno portato a risultati positivi e sono state molto apprezzate dalla comunità internazionale. Lo ha affermato il presidente Xi Jinping nel suo discorso a Donald Trump.

"Nel corso di un certo periodo i gruppi di negoziatori dei due paesi hanno confermato il consenso raggiunto alla riunione (di Xi Jinping) con il presidente (USA Donald Trump in Argentina) e condotto intense consultazioni economiche e commerciali che hanno portato a cambiamenti positivi", cita l'agenzia Xinhua il discorso di Xi Jinping che è stato trasmesso dal membro del Politburo del Comitato centrale del Partito comunista cinese, il vice premier del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese Liu He durante il suo incontro con Trump alla Casa Bianca.

"Entrambi i paesi e la comunità internazionale nel suo insieme hanno risposto positivamente a questo", ha detto il presidente della Cina. Xi Jinping ha espresso la speranza che "le parti continueranno a lottare per il rispetto reciproco, la cooperazione, per un approccio win-win alla cooperazione, nonché per il raggiungimento di un accordo reciprocamente vantaggioso e conveniente per entrambe le parti".

© AP Photo / Jose Luis Magana FMI stima i danni causati a economia mondiale da guerra commerciale di Trump

Liu He durante l'incontro con il leader americano ha osservato che "in due giorni i team dei due paesi hanno condotto fruttuosi negoziati e ottenuto risultati positivi in ​​settori quali agricoltura, trasferimento tecnologico, protezione della proprietà intellettuale e servizi finanziari". "Nella fase successiva, le parti raddoppieranno i loro sforzi e intensificheranno le consultazioni per adempiere ai compiti loro affidati dai capi di stato", ha concluso.

Come ha detto il segretario del Tesoro USA Stephen Mnuchin, le consultazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti a Washington saranno prorogate fino a domenica. Trump ha detto che intende discutere gli ultimi dettagli dell'accordo commerciale con Xi Jinping nel prossimo futuro.