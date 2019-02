Bielorussia, Lukashenko promette reazione comune con Russia a schieramento missili USA

Minsk rifletterà insieme con Mosca alla risposta da implementare se gli Stati Uniti schiereranno nuovi missili in Europa.

La Bielorussia è seriamente preoccupata dall'esistenza di rischi simili.

"Temo che gli americani sfrutteranno il momento e romperanno questo accordo (Trattato INF) e dispiegheranno missili in Europa. Non sarà irrilevante per noi", ha detto il capo di Stato bielorusso Alexander Lukashenko durante la sua visita all'Accademia militare.

Il presidente prevede di agire "insieme alla Russia". Ha aggiunto che "è inevitabile, se accadrà".

Lukashenko ha inoltre rilevato che lo scenario peggiore è lo schieramento dei nuovi missili sul territorio della vicina Ucraina.