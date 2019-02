Mosca condanna i tentativi di intimidazione americani per cooperazione con Iran

Sono inaccettabili i tentativi di Washington di intimidire il business russo con potenziali sanzioni per la cooperazione con l'Iran e suscitano grandi preoccupazioni, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"Abbiamo prestato attenzione ai tentativi di intimidire le imprese russe che interagiscono con l'Iran; riteniamo necessario richiamare l'attenzione sui palesi casi di pressione contro le compagnie russe da parte della Ong americana "Union Against Nuclear Iran", ha affermato la Zakharova durante una conferenza stampa.

"Non siamo colpevoli se la posizione degli Stati Uniti sull'Iran cambia continuamente, come il tempo. Il mondo degli affari non funziona così… Naturalmente, consideriamo tali azioni inaccettabili, deplorevoli e fonte di profonda preoccupazione. I tentativi di esercitare pressioni ed intimidire le imprese russe sono il proseguimento dell'indegna attività avviata dall'attuale amministrazione statunitense, che persa nella sua frenesia anti-iraniana ha semplicemente perso il senso della realtà", ha dichiarato la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo.