Il ministro Miyakoshi di Okinawa ed i Territori del Nord ritiene che non sia necessario modificare la formulazione "territori d'origine" del Giappone e "occupazione illegale" della Russia utilizzata dalla parte giapponese in alcuni documenti ufficiali in relazione alle Isole Curili", ha riferito la Zakharova durante una conferenza stampa.

"In questo caso non sarebbe male per loro commentare come dichiarazioni simili rientrino nel piano delineato dalla leadership giapponese per la rapida soluzione di questo problema", ha osservato la portavoce del dicastero diplomatico russo.