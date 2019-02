Per presidente della Bolivia gli aiuti umanitari al Venezuela sono un cavallo di Troia

"E' deplorevole che vogliono sfruttare gli aiuti umanitari in Venezuela come un cavallo di Troia per invadere e provocare una guerra, i fratelli dell'America Latina non possono essere complici di un'aggressione militare, difendere il Venezuela significa difendere la sovranità dell'America Latina", ha twittato il presidente Evo Morales.

Lamentamos que la Ayuda Humanitaria quiera ser utilizada como "caballo de Troya" en #Venezuela, para invadir y provocar una guerra. Los hermanos latinoamericanos no podemos ser cómplices de una intervención militar. Defender a Venezuela es defender la soberanía de #AméricaLatina.

​In precedenza l'opposizione venezuelana aveva annunciato che le consegne degli aiuti umanitari nel Paese sarebbero iniziate il 23 febbraio. L'amministrazione di Nicolas Maduro non intende categoricamente consentire l'accesso nel Paese di questi aiuti.