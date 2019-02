Entro 2-3 mesi Varsavia riceverà proposta su presenza militare americana in Polonia

Gli Stati Uniti si apprestano a presentare una proposta alla Polonia relativa alla loro presenza militare nel Paese. Come dichiarato da Georgette Mosbacher in un'intervista con il portale polacco Virtual Poland, l'offerta sarà presentata in 60-90 giorni.

"Non abbiamo ancora terminato le trattative, ma siamo vicini, sono convinto che i polacchi saranno molto contenti del pacchetto che offriremo; definitivamente saremo pronti entro 60, al massimo 90 giorni", — ha affermato. — La Polonia otterrà molto di ciò che vuole, perché lo merita", ha assicurato l'ambasciatrice.

Rispondendo all'osservazione sul fatto che la base militare sarebbe stata permanente, la Mosbacher ha indicato che "ci sono già diversi luoghi di dislocazione dei soldati americani in Polonia. Alcuni di questi sono molto importanti, non so se occorra crearne nuovi, la vera sfida è fare buon uso delle strutture già esistenti in modo che siano più flessibili e meglio preparate", ha aggiunto.