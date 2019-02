Circa 30 feriti nelle manifestazioni degli indipendentisti catalani

Almeno 28 persone sono rimaste ferite nella giornata di oggi in Catalogna durante le manifestazioni di protesta dei sostenitori dell'indipendenza della regione dalla Spagna. Lo segnala Europa Press.

Secondo l'agenzia, tra i feriti ci sarebbero almeno 12 ufficiali della polizia catalana. Al momento si contano 3 fermi tra i manifestanti.

Le manifestazioni dei sostenitori dell'indipendenza della Catalogna sono iniziate nella regione questa mattina. I manifestanti si oppongono al processo dei politici separatisti catalani.

Le proteste si svolgono nell'ambito dello sciopero generale annunciato nella regione. I dimostranti bloccano le strade e le linee ferroviarie e bruciano i pneumatici.

Le udienze del processo contro i leader politici separatisti catalani sono iniziate il 12 febbraio. Davanti alla Corte Suprema spagnola compaiono 12 imputati, tra cui l'ex vice governatore della Catalogna Oriol Junqueras, nonché ex assessori e consiglieri regionali della Catalogna. Secondo le previsioni, i dibattimenti in aula dureranno diversi mesi e la sentenza potrebbe arrivare solo in estate. La Procura accusa i politici di incitamento alla rivolta e appropriazione indebita di fondi pubblici, chiedendo condanne per loro fino a 25 anni di reclusione.