Israele, l’opposizione si allea contro Netanyahu

L'accordo è stato siglato dai segretari dei due partiti: l'ex comandante dell'esercito israeliano, Beni Ganz, e l'ex ministro delle finanze Yair Lapid. L'accordo è stato appoggiato anche dall'ex capo del ministero della difesa del paese, Moshe Yaalon.

I due leader dell'opposizione hanno discusso in anticipo la rotazione per il posto di primo ministro in caso di vittoria. Di comune accordo, Ganz sarà il capo del governo per i primi due anni e mezzo, dopo lo sostituirà Lapid. Secondo i sondaggi, il partito di Netanyahu, Likud, nonostante gli scandali legati alla corruzione, può ottenere circa 30 dei 120 seggi parlamentari. In questo caso, dovrà formare una coalizione per formare il governo. A questo proposito, il 20 febbraio, il primo ministro ha già promosso l'unificazione di due partiti di estrema destra in un blocco, che potrebbe potenzialmente aiutarlo dopo le elezioni.

Yoel Edelstein, presidente del parlamento e membro del partito Likud, ha osservato che l'unificazione dei partiti centristi dimostra che la destra presentarsi alle elezioni con un fronte unito e forte, "qualsiasi alternativa porterà Israele dieci anni indietro dal punto di vista della sua economia e sicurezza".

Se dovesse vincere le elezioni, Netanyahu diventerà il primo ministro più duraturo della storia di Israele.

Il 20 febbraio Netanyahu, per ragioni politiche, ha annullato un viaggio in Russia per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.