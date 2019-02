Russia, Altmaier: Sanzioni imposte per motivi politici

Il ministro: “L'Ue era unita, ma dovremmo lavorare per cambiare le relazioni politiche in modo da prendere altre decisioni”.

La Germania non è interessata a sanzioni contro la Russia e ritiene che le restrizioni sono state imposte per motivi politici. Lo ha detto il ministro tedesco dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier durante la conferenza Competitive Russia - New Paths.

"Personalmente credo che non siamo interessati alle sanzioni..... Abbiamo approvato e ripetutamente prolungato queste sanzioni per motivi politici. L'UE era unita, ma dovremmo lavorare per cambiare le relazioni politiche in modo da prendere altre decisioni", ha detto il ministro.