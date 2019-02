Opposizione venezuelana cerca di far congelare i conti del governo in Svizzera

"Ci ha detto (Ueli Maurer) che c'è stata una cattiva gestione dei conti della repubblica quando hanno tentato di condurre operazioni illegali, e stiamo cercando di congelare tutti questi beni che appartengono alla Repubblica", ha detto Guaidó sul canale televisivo messicano Televisa.

Guaidó non ha rivelato i dettagli sul lavoro del blocco dei conti.

© AFP 2018 / Juan Barreto Venezuela, la PDVSA smentisce: nessun congelamento dei conti da parte di Gazprombank

In precedenza, il deputato dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Carlos Paparoni, ha affermato che i conti del governo del presidente Nicolas Maduro all'estero potevano essere bloccati all'80%. Secondo lui, sono stati creati 72 conti bancari, che rappresentano l'80% delle attività liquide dello Stato.

Paparoni ha osservato che l'opposizione è stata in grado di sospendere il trasferimento di denaro venezuelano dalla Banca Nuovo Bank in Portogallo alla banca uruguaiana Bandes. Le autorità dell'Uruguay hanno inviato informazioni sui conti del Venezuela in questa banca, dove si trovano i fondi governativi. Sono anche riusciti a fermare la "transazione illegale" della compagnia petrolifera PDVSA nella borsa bulgara e verso una banca a Sofia per 80 milioni di euro, ha detto il deputato.

Il presidente del parlamento venezuelano Juan Guaidó il 23 gennaio si è dichiarato capo dello stato a interim per la durata del governo provvisorio. Gli Stati Uniti e un certo numero di altri paesi hanno riconosciuto Guaidó e hanno chiesto che il presidente Nicolas Maduro, la cui elezione non è considerata lecita di non consentire un'azione militare contro l'opposizione. Maduro si è confermato come presidente costituzionale e ha chiamato il capo del parlamento dell'opposizione un fantoccio degli Stati Uniti. La Russia, la Cina e molti altri paesi hanno sostenuto Maduro come legittimo presidente del Venezuela.