"I libici non permetteranno agli americani di creare una base sul territorio della Libia. Ci sono alcune forze che aiutano ad aumentare le capacità di combattimento del nostro esercito. Accoglieremo qualsiasi aiuto per consolidare le nostre forze", ha detto Muhammed Siyalah.

Il comando africano delle Forze Armate statunitensi (abbreviato AFRICOM) è nato nel 2008 sotto l'egida della lotta contro il terrorismo. In pochi anni, l'AFRICOM è riuscita ad aggravare la situazione nella regione e a far entrare il popolo Tuareg non molto pacifico tra gli islamisti. I primi attacchi alle truppe di Gheddafi sono stati condotti proprio dall'esercito AFRICOM, solo dopo la NATO entrò in gioco.

Il quartier generale dell'AFRICOM si trova a Stoccarda, in Germania: gli africani non hanno permesso agli Stati Uniti di stabilirsi nel continente.