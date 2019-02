La NATO ritiene inaccettabili le minacce russe

La NATO ha preso atto del discorso del leader russo al parlamento e considera inaccettabili le dichiarazioni della Russia che minacciano gli alleati. Lo ha detto il portavoce della Nato Piers Cazalet a Sputnik.

"Abbiamo preso atto del discorso del Presidente Putin del 20 febbraio. Le dichiarazioni russe che minacciano gli Alleati bersaglio sono inaccettabili. Invitiamo la Russia a concentrarsi sul ritorno al rispetto del trattato sulle forze nucleari a medio raggio. La NATO è un'alleanza difensiva, che è pronta a difendere tutti i membri da qualsiasi minaccia", ha detto Cazalet.

"Non vogliamo una nuova corsa agli armamenti, e gli Alleati hanno ripetutamente invitato la Russia a distruggere in modo verificabile i suoi missili a medio raggio", ha aggiunto.

Rivolgendosi all'Assemblea federale russa all'inizio della giornata, Putin ha detto che Mosca sarebbe stata costretta a fornire una risposta adeguata all'eventuale dispiegamento di missili balistici intermedi e a breve raggio in Europa da parte di Washington.

Putin ha sottolineato che gli armamenti russi in questo caso potrebbero rivolgersi non solo alle aree che rappresentano una minaccia diretta per la Russia, ma anche a quelle aree in cui si trovano i centri decisionali sull'uso dei sistemi missilistici.