Londra dichiara di non aver ricevuto avviso di scomparsa degli Skripal

Scotland Yard non ha ricevuto nessuna notifica dalle autorità russe sulla scomparsa di Sergey e Julia Skripal, i quali in patria sono ritenuti persone scomparse, ha comunicato a Sputnik il direttore di Scotland Yard in risposta alla richiesta di commentare la decisione della madre di Skripal di richiedere il riconoscimento della loro scomparsa.