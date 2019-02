"La Russia era, è e sarà uno Stato sovrano e indipendente. È semplicemente un assioma, o sarà così o non esisterà affatto. Dovrebbe essere chiaro a tutti noi. Dobbiamo capire ed esserne consapevoli. La Russia non può non essere uno Stato se non sarà sovrana. Alcuni Paesi potrebbero, non la Russia ", ha evidenziato Putin.