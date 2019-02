In vigore domani la modifica costituzionale per l'adesione di Kiev a Nato e UE

Poroshenko ha firmato la legge, che prevedeva anche la rimozione degli articoli che hanno dato la base giuridica per la flotta russa del Mar Nero di stanza in Crimea.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Candidato alla Presidenza Commissione europea: difesa missilistica europea all'Ucraina

La nuova legge ucraina che introduce modifiche alla costituzione per sancire il corso di Kiev per l'adesione alla Nato e all'Unione Europea è stata pubblicata sul giornale ufficiale del parlamento ucraino oggi ed entrerà in vigore giovedì. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha firmato la legge, che prevedeva anche la rimozione degli articoli che hanno dato la base giuridica per la flotta russa del Mar Nero di stanza in Crimea.

"Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione", ha detto il giornale Holos Ukrayiny.