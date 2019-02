In Venezuela viene condotto sondaggio per elezioni anticipate

"Già adesso gli uffici di riunione lavorano nei comuni… i dati di 335 comuni saranno raccolti, così come per settore, in modo simile al modo in cui sono stati formati i seggi elettorali (nel 2017)", ha detto.

"Sono sicuro che il potere legislativo nel paese dovrebbe essere ancora una volta legalizzato e che avremo elezioni libere", ha aggiunto il deputato.

In un'intervista con Sputnik, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato che avrebbe sostenuto lo svolgimento delle prime elezioni parlamentari nel paese. Più tardi ha dichiarato che potevano essere tenute quest'anno.