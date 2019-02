Il Giappone riconosce Juan Guaido come presidente ad interim del Venezuela

Il governo giapponese esprime sostegno all’opposizione venezuelana guidata da Juan Guaido e lo riconosce come presidente ad interim del paese. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri giapponese Taro Kono, in una conferenza stampa a Tokyo.

"Esprimiamo il nostro chiaro sostegno a Guaido come presidente in carica", ha detto Kono.

Egli ha anche espresso preoccupazione per il fatto che in Venezuela non si siano ancora tenute nuove elezioni presidenziali, malgrado gli appelli di diversi paesi.

Il governo giapponese, commentando in precedenza la situazione in Venezuela, non hanno fatto dichiarazioni dirette di sostegno a Guaido, limitandosi a spiegare che bisogna il più presto possibile ripristinare la democrazia e tenere nuove elezioni presidenziali.