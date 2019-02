Lavrov: USA devono condividere informazioni su 800 terroristi ISIS catturati in Siria

Gli Stati Uniti devono divulgare i dati sugli 800 terroristi catturati in Siria che secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno la cittadinanza europea. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov.

"Si tratta di persone sospettate di terrorismo, sono foreign fighters. Proprio questo termine è sancito dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che contiene un elenco molto chiaro di misure da adottare contro questi terroristi stranieri quando finiscono nelle mani dei Paesi che combattono contro i terroristi".

"Questi criteri devono essere soddisfatti. Il primo passo inalienabile è la trasparenza e la condivisione delle informazioni su queste persone", ha sottolineato il ministro degli Esteri russo.

Il 16 febbraio Trump aveva invitato i Paesi europei a prendersi ed assicurare alla giustizia più di 800 persone che avevano aderito all'ISIS per combattere in Siria ed in seguito sono state catturate dalla coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. L'inquilino della Casa Bianca ha avvertito gli alleati europei che in caso contrario i foreign fighters sarebbero stati liberati.