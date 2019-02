Venezuela, delegazione europarlamentari espulsa dal Paese

Alcuni membri del Parlamento europeo hanno dichiarato domenica di essere stati espulsi dal Venezuela all'arrivo. Secondo il Ministero degli Esteri venezuelano gli europarlamentari non sono stati fatti entrare perché stavano progettando una cospirazione nel paese e per questo sarebbe stata presa questa misura nei loro confronti.

"I nostri passaporti sono stati presi e siamo stati espulsi dal Venezuela. Cattive maniere e l'unica spiegazione è che Maduro non ci vuole qui", ha scritto su Twitter un membro del Parlamento europeo Gonzalez Pons. L'espulsione del gruppo parlamentare, secondo Pons, "sono la prova finale che le opzioni sono terminate, e l'Unione europea dovrebbe ritirarsi dal Gruppo di contatto".

Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ha replicato che Caracas non permetterà provocazioni nel paese.

"Per via diplomatica ufficiale, le autorità venezuelane sono state informate alcuni giorni fa dell'arrivo di un gruppo di parlamentari europei che intendevano visitare il paese a scopo di cospirazione, il che è inaccettabile. Sono stati raccomandati di evitare provocazioni", ha scritto su Twitter.

Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 февраля 2019 г.

Le tensioni in Venezuela si sono aggravate oltre due settimane fa, quando lo speaker del parlamento dell'opposizione Juan Guaido si è dichiarato presidente ad interim, contestando la rielezione del leader in carica Nicolas Maduro. Guaido è stato quasi immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da diversi altri paesi. Russia, Cina, Messico, Turchia e Uruguay sono stati tra quelli che hanno espresso il loro sostegno a Maduro come presidente legittimamente eletto. Alcuni Stati membri dell'UE hanno riconosciuto individualmente Guaido dopo che le autorità venezuelane non sono riuscite a organizzare una nuova elezione presidenziale nel paese entro un periodo di otto giorni. I paesi dell'Ue dovevano anche rilasciare una dichiarazione congiunta per riconoscere Guaido, ma l'Italia ha posto il veto alla mozione.