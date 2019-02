In Francia aperti 140 fascicoli su abusi della polizia contro i gilet gialli

L'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale di Francia (IGPN) sta indagando 140 casi riguardanti il possibile uso eccessivo della forza da parte dei poliziotti contro i gilet gialli durante le manifestazioni. Lo ha comunicato sul canale televisivo BFM il sottosegretario del ministero degli Interni Laurent Núñez.

"Sono aperti 140 fascicoli su presunte violenze della polizia", ha detto Núñez. "Allo stesso tempo, quando si parla di violenza della polizia, vediamo che le azioni delle forze dell'ordine sono commisurate ad attacchi estremamente aggressivi da parte di teppisti". "La polizia agisce in modo professionale e proporzionato", ha sottolineato.

Alla fine dello scorso mese l'associazione francese per i diritti umani aveva riferito che dall'inizio delle manifestazioni dei gilet gialli aveva ricevuto circa 90 denunce da parte di manifestanti che si lamentavano dell'eccessiva violenza contro i dimostranti. Nella maggior parte delle denunce, si trattava di casi in cui i rappresentanti dei gilet gialli avevano subito lesioni serie, come ferite alla testa, alle gambe e frattura della mascella.