Presidente della Bolivia non invierà truppe in Venezuela in caso di invasione statunitense

La Bolivia non fornirà assistenza militare al Venezuela in caso di invasione statunitense, dal momento che il Paese è contrario a risolvere i problemi del Venezuela con mezzi militari. Lo ha dichiarato in un'intervista al canale televisivo Rossiya-1 il presidente boliviano Evo Morales.

"Il nostro Paese, secondo la Costituzione, sostiene la pace. Siamo orientati al dialogo, affinchè il popolo del Venezuela risolvere i suoi problemi mediante il dialogo. Non serve impugnare le armi, la Bolivia non farà quello che avete domandato", ha dichiarato il presidente della Bolivia in risposta alla domanda se il suo Paese avesse inviato le sue truppe per aiutare il Venezuela in caso di invasione straniera.

"È tempo che gli Stati Uniti capiscano: il tempo delle loro continue invasioni è ormai passato", ha aggiunto Morales.