Germania, le sanzioni a causa dell'incidente nel Mar Nero sono "moderate"

Le sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia a causa dell'incidente nello stretto di Kerch non sono eccessive, ha detto a Sputnik il vice capo della fazione del partito democratico al Bundestag Aleksandr Lambsdorf alla conferenza di Monaco sulla sicurezza.

"Credo che la politica delle sanzioni sia molto moderata. Quali alternative ci sono? Escalation militare? Non fare niente? In questa situazione, le sanzioni economiche personalizzate sono una via di mezzo d'oro".

© Fotolia / Kristina Afanasyeva In Austria hanno parlato del carattere delle nuove sanzioni UE contro la Russia

Sabato il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneisl ha riferito che l'UE ha deciso di emettere nuove sanzioni contro la Russia a causa della situazione nello Stretto di Kerch.

Provocazione nello Stretto di Kerch

Alla fine di novembre 2018 tre navi della Marina d'Ucraina hanno violato il confine di stato della Russia, sono entrate temporaneamente nel bacino dirigendosi verso il mar Nero compiendo manovre pericolose e ignorando le richieste delle autorità.

Le guardie di frontiera hanno arrestato i trasgressori. A bordo delle navi c'erano 24 militari, tra cui membri dell'SBU. Sono stati arrestati con l'accusa di violazione del confine di stato. Vladimir Putin ha definito l'incidente una provocazione pianificata legata al basso rating di Pietro Poroshenko, prima delle elezioni presidenziali.