Lavrov: Russia ha interesse in una UE forte e indipendente

"La Russia, nonostante le numerose speculazioni, è interessata a un'Unione europea forte, indipendente e aperta", ha affermato il ministro russo.

© Fotolia / Kristina Afanasyeva In Austria hanno parlato del carattere delle nuove sanzioni UE contro la Russia

"Come ha osservato il presidente Vladimir Putin, il desiderio di indipendenza, autosufficienza e sovranità dell'UE in materia di difesa e sicurezza è naturale e generalmente positivo in termini di rafforzamento della multipolarità del mondo".

"Quanto l'Unione europea sia autorizzata a fare questo, è un'altra domanda", ha aggiunto Lavrov.