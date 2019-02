Kosovo-Serbia: presidente Thaci, “impossibile riscrivere la storia”

È quanto affermato dal presidente kosovaro Hashim Thaci durante un incontro con l'omologo serbo, Aleksandr Vucic, tenuto nel corso della Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky Kosovo pronto a dare alla Serbia parte del territorio

"Tutto il mondo sa della pulizia etnica condotta dallo Stato serbo" in Kosovo, ha evidenziato Thaci. Il capo dello Stato kosovaro ha poi sottolineato che Pristina ha riconosciuto la libertà di associazione alla comunità serba del Kosovo, sebbene Vucic lo abbia più volte negato, anche durante il dibattito odierno. Per Thaci, inoltre, il presidente serbo "non capisce che il Kosovo è uno Stato sovrano".

A ogni modo, "continuo a sperare nella conclusione di un accordo" tra Kosovo e Serbia, ha proseguito Thaci, "perché ci si può sempre sedere intorno a un tavolo e discutere".

Rivolgendosi a Vucic, il presidente kosovaro ha quindi dichiarato: "Abbiamo opinioni differenti, ma almeno ci parliamo". Thaci ha poi ribadito la propria intenzione di guardare al futuro dei rapporti tra Pristina e Belgrado, spiegando che potrebbero essere modellati su quelli "tra Francia e Germania dopo la Seconda guerra mondiale".

Infatti, "non vi sono alternative al negoziato" tra Kosovo e Serbia, per Thaci. Un accordo "potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora nei Balcani occidentali, dicono alcuni. In realtà, proprio il vaso di Pandora sarà chiuso proprio da questa intesa", ha concluso Thaci.

Fonte: Agenzia Nova