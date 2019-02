Ambasciatori UE concordano sanzioni contro 8 persone per incidente nello stretto di Kerch

La fonte non ha fornito i nomi delle persone che subiranno le sanzioni. Le misure restrittive potrebbero essere annunciate in una riunione dei ministri degli Esteri dell'UE a Bruxelles lunedì. Allo stesso tempo, i nomi non potranno essere resi pubblici il lunedì, dal momento che le procedure legali preparatorie non saranno completate entro quel momento.

L'UE non intende imporre sanzioni alle compagnie russe in relazione all'incidente nello Stretto di Kerch, ha riferito una fonte di agenzia.