Vaticano scopre dai media accuse di abuso sessuale contro nunzio apostolico in Francia

La Santa Sede non è stata ufficialmente informata dell'apertura di un'inchiesta sul nunzio apostolico (ambasciatore del Vaticano) in Francia con l'accusa di molestie sessuali. Lo ha dichiarato ai giornalisti venerdì il capo temporaneo del servizio stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti.

"La Santa Sede ha appreso dai media l'inizio di un'indagine delle autorità francesi contro mons. Luigi Ventura, il nunzio apostolico a Parigi. La Santa Sede attende i risultati di questa indagine", ha detto Gisotti.

In precedenza, il quotidiano Le Monde riferiva che il nunzio è un imputato nelle indagini aperte dall'ufficio dell'accusatore a Parigi con l'accusa di molestie sessuali. La pubblicazione ha detto che la vittima è un giovane impiegato del Municipio di Parigi che ha partecipato alla cerimonia ufficiale il 17 gennaio. Monsignor Ventura, 74 anni, dirige la Nunziatura in Francia dal 2009.

Negli ultimi anni, gli scandali intorno ai chierici coinvolti in pedofilia e molestie sessuali si sono moltiplicati. Alla fine di febbraio, su iniziativa di Papa Francesco, si terrà in Vaticano un incontro speciale dei gerarchi della Chiesa cattolica romana dedicata alla protezione dei minori. Come previsto, circa 180 rappresentanti delle chiese cattoliche del mondo prenderanno parte a questo incontro.