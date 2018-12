In Cina hanno annunciato la vittoria sulla corruzione

Tale dichiarazione è stata fatta durante un discorso dedicato al 40esimo anniversario dall'inizio della riforma e di apertura, riferisce il quotidiano Zenmin Zhibao.

Il presidente ha sottolineato i successi, raggiunti dal paese in quattro decenni di trasformazioni, ha sottolineato la tolleranza zero e il rigoroso corso per combattere la corruzione. "Una vittoria decisiva è stata raggiunta nella lotta alla corruzione", ha detto Xi Jinping.Il capo dello Stato allo stesso tempo ha sottolineato che deve continuare a lottare con il problema. "È necessario liberarci da tutti gli elementi corrotti, mantenere la purezza nei ranghi dei quadri, l'onestà e l'integrità, all'interno del governo, condurre una politica pulita, durante la riforma e l'apertura per costruire un tranquillo e rilassante ambiente politico" ha detto il presidente.

Dal suo arrivo al potere nel 2013, Xi Jinping ha annunciato una politica di lotta contro la corruzione nel partito. In cinque anni hanno perso le cariche e sono stati inviati in prigione centinaia di migliaia di funzionari.

In questi giorni in Cina si celebra il 40esimo anniversario della riforma e dell'apertura, dichiarata nel 1978 dall'allora capo effettivo del paese Deng Xiaoping. L'obiettivo della riforma è stata la modernizzazione dell'economia cinese, che era in uno stato di abbandono dopo il fallimento della politica del "grande balzo" condotta da Mao Zedong. Le trasformazioni non sono state eseguite su un piano pianificato prima, ma sono state gradualmente state eseguite in risposta ai problemi più acuti e urgenti. Come descritto dall'architetto delle riforme Deng Xiaoping, la Cina "ha attraversato il fiume, tastando le pietre".