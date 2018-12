La BBC ha commentato la ricerca "della pista russa" nelle proteste in Francia

"Il ministro degli Esteri francese ha pubblicamente commentato notizie della stampa circa il possibile intervento sulla proteste da parte della Russia, è logico che il nostro reporter ha studiato anche questo aspetto. Ma alla fine nel suo reportage notizie riguardanti un possibile collegamento con la Russia non sono menzionate affatto", si legge nella risposta all'interrogazione di RT.

La BBC ha sottolineato che "continuano a rispettare i principi di imparzialità e di giornalismo indipendente".

In precedenza, Ria Novosti ha pubblicato la corrispondenza della giornalista russa del servizio della BBC Olga Ivishna in cui invita a contribuire a trovare "la pista russa" nelle proteste dei gilet gialli in Francia. Secondo lei, "la redazione chiede sangue".

Il Ministero degli Esteri russo ha promesso di contattare l'OSCE.