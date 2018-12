Times: alleati della May preparano secondo referendum sulla Brexit

Gli alleati della premier Theresa May, del Partito Conservatore, preparano alle sue spalle il secondo referendum per l'uscita dall'Unione Europea.

Questo scrive The Times citando fonti. Secondo il giornale, il capo della cancelleria del governo, de facto, il vice David Lidington ha tenuto colloqui con i deputati del partito Laburista, cercando di costruire una coalizione trasversale per l'organizzazione di un nuovo voto.

Inoltre, come ha riferito il capo dell'apparato della premier Gavin Barwell, ha detto in una conversazione con uno dei ministri, che la realizzazione di un secondo referendum è "l'unico modo in avanti".

Secondo una fonte dei Conservatori, Barwell e Lidington lavorano in tandem, ma tutti in gabinetto "sono consapevoli di ciò che sta accadendo".

In precedenza, la Corte Europea ha confermato il diritto della Gran Bretagna di abbandonare la Brexit unilateralmente. May ha ripetutamente escluso la possibilità di un secondo referendum sulla Brexit.