UE chiede alla Turchia di rinunciare all'operazione militare in Siria contro i curdi

"Ci aspettiamo che le autorità turche si astengano da qualsiasi azione unilaterale che potrebbe minare gli sforzi della coalizione contro l'ISIS o creare il rischio di ulteriore instabilità in Siria", ha affermato a Bruxelles il capo della diplomazia europea Federica Mogherini.

In precedenza il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva affermato che Ankara è pronta a lanciare un'operazione in Siria contro le forze di autodifesa curde siriane (YPG) se gli Stati Uniti non provvederanno al loro ritiro dalla città di Manbij. Erdogan ha poi discusso per telefono la situazione in Siria lo stesso giorno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.