La Russia propone alla Cina di partecipare ai negoziati sul Trattato INF con gli USA

La Russia ha invitato la Cina a prendere parte ai negoziati sul destino del trattato per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio (INF), da cui gli Stati Uniti si ritireranno. Lo ha segnalato oggi il giornale giapponese Nikkei con riferimento a diverse fonti.

Lo scorso ottobre Mosca ha proposto a Pechino di partecipare alla discussione di un accordo nucleare. In Cina, a quanto pare, l'idea non è stata respinta.

Putin potrebbe aver toccato la questione della partecipazione della Cina durante la breve conversazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Buenos Aires lo scorso 1° dicembre durante il vertice del G20, ha riferito una fonte vicina al governo russo.

In precedenza il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov, ha affermato che diversi giorni fa il numero uno del Pentagono aveva ricevuto la proposta ufficiale del ministro Sergey Shoigu per discutere le divergenze esistenti sul Trattato INF, tuttavia non c'è stata alcuna reazione da Washington.