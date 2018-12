Segretario Olp esorta i Paesi arabi a rompere le relazioni diplomatiche con l'Australia

In precedenza le autorità australiane avevano riconosciuto Gerusalemme Ovest come capitale d'Israele.

Il segretario generale del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) Saeb Arikat ha invitato i Paesi arabi a rompere le relazioni diplomatiche con l'Australia, che ha deciso di riconoscere Gerusalemme Ovest come capitale d'Israele. La dichiarazione corrispondente, come riportato dal portale di notizie Dunya Al Watan, è stata fatta oggi commentando la decisione delle autorità australiane.

Arikat ha fatto appello ai Paesi arabi chiedendo "di onorare le decisioni prese nelle riunioni tra i leader, che obbligano tutti gli Stati arabi a troncare i rapporti con qualsiasi Paese che riconosca Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico".

Il segretario generale dell'Olp ha condannato fermamente la decisione del governo australiano, affermando che

"Gerusalemme è una città indivisibile e la determinazione del suo status è la questione più importante del processo di risoluzione del conflitto con Israele".

Il primo ministro australiano Scott Morrison aveva affermato in precedenza che il governo riconosce ufficialmente Gerusalemme Ovest come capitale d'Israele, tuttavia non trasferirà l'Ambasciata da Tel Aviv fino a quando non sarà raggiunto un accordo di pace con i palestinesi.

Lo status di Gerusalemme è uno dei problemi chiave nel conflitto israelo-palestinese. Gli israeliani hanno occupato la parte orientale della città durante durante la guerra del 1967. Insistono sul fatto che Gerusalemme sia la capitale "unica e indivisibile" di Israele. I palestinesi vogliono fare come capitale del loro Stato la parte orientale della città.