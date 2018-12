Russia, incontro a Mosca Putin-Lukashenko il 25 dicembre

Il Cremlino e il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei hanno confermato questa informazione a Sputnik.

"Come mi è stato detto, Vladimir Putin suggerisce di incontrarsi al Cremlino il 25 dicembre per discutere di questi temi", ha detto Lukashenko in una conferenza stampa per i media russi.

Makei ha confermato a Sputnik che l'incontro si sarebbe tenuto nella capitale russa, mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che i colloqui si sarebbero svolti il 25 dicembre.