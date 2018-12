Parti in conflitto in Yemen prevedono scambio di più di 4000 prigionieri

Le parti in conflitto nello Yemen hanno concordato alla fine di gennaio lo scambio di oltre 4000 prigionieri di guerra e la questione dei prigionieri sarà chiusa, ha detto l'ambasciatore russo nello Yemen Vladimir Dedushkin a Sputnik.

Il primo negoziato sullo Yemen sotto l'egida dell'ONU è iniziato la scorsa settimana in Svezia con la partecipazione di delegazioni dei ribelli hussiti e del governo e si è concluso giovedì. E' il primo da due anni e mezzo. Le parti in conflitto nello Yemen hanno concordato, oltre ad un completo cessate il fuoco e il ritiro delle truppe dalla città portuale di Hodeidah.

"Le parti hanno concordato di scambiare i prigionieri di guerra, sono state presentate delle liste, sono stati decisi i luoghi in cui questo avverrà, sono stati accordati i trasporti, sono state concordate le quantità e le fasi di questo processo. In pratica oltre 4.000 prigionieri di guerra saranno scambiati a fine gennaio e la questione dei prigionieri di guerra e prigionieri politici, che hanno sempre così infastidito entrambe le parti, sarà chiusa" ha detto Dedushkin, commentando l'accordo raggiunto in Svezia.

Il conflitto politico-militare in Yemen tra il governo e i ribelli hussiti del movimento sciita Ansar Alla si protrae dal 2014. Da marzo 2015, una coalizione militare di paesi arabi guidata da Riyadh ha sostenuto il governo.