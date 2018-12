USA e Corea del Sud ancora distanti su costi di mantenimento delle truppe americane

L'accordo quinquennale per il finanziamento relativo alla permanenza di 28.500 soldati americani in Corea del Sud scade il prossimo 31 dicembre.

La Corea del Sud e gli Stati Uniti non sono ancora riusciti a raggiungere un compromesso durante il decimo ciclo di negoziati per suddividere i costi di mantenimento del contingente militare americano nella parte meridionale della penisola coreana. Lo ha segnalato l'agenzia locale Yonhap con riferimento ad un rappresentante del governo sudcoreano.

"Negli ultimi tre giorni di trattative a Seul, l'accordo non è stato ancora raggiunto", rileva l'agenzia.

L'accordo quinquennale per il finanziamento relativo alla permanenza di 28.500 soldati americani in Corea del Sud scade il prossimo 31 dicembre. Secondo l'accordo in scadenza, il governo sudcoreano contribuisce annualmente con circa 960 miliardi di won (860 milioni di dollari).

Tuttavia, secondo quanto riportato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto all'alleato sudcoreano di raddoppiare le spese per il mantenimento delle truppe americane, richiesta che ha incontrato l'opposizione categorica di Seul. Le divergenze impediscono la firma di un nuovo accordo bilaterale per risolvere la questione.

La delegazione sudcoreana ai colloqui era guidata da un diplomatico di lungo corso, l'ex ambasciatore in Sri Lanka, mentre gli Stati Uniti sono rappresentati dal vice segretario di Stato Timothy Bets. Le precedenti trattative si erano svolte quest'anno ad Honolulu, Jeju, Washington, Seoul e Seattle. Tutti sono terminati con un nulla di fatto.