Maduro accusa gli USA di preparare il suo rovesciamento e omicidio

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha nuovamente accusato gli Stati Uniti di interferire negli affari interni del suo paese, secondo El Periódico. Inoltre, il leader del paese ha osservato che negli Stati Uniti sono in corso di elaborazione piani per rovesciarlo e ucciderlo.

"Annuncio di nuovo della cospirazione che si sta preparando alla Casa Bianca per invadere la democrazia venezuelana, uccidermi e portare al potere un governo dittatoriale", dice la pubblicazione citando Maduro.

Il leader del paese ha sottolineato il ruolo che, a suo avviso, nella preparazione al cambio di potere in Venezuela, svolge il ruolo di consigliere del presidente degli Stati Uniti sulla sicurezza nazionale, John Bolton. Oltre agli Stati Uniti, Maduro sostiene che nella cospirazione sono coinvolti ui governi del Brasile e della Colombia.

"Ogni giorno, lui (il vicepresidente brasiliano Hamilton Mourão) dice che invaderà il Venezuela, che il Brasile userà le sue forze armate", ha detto Maduro.

Ha notato che, secondo le informazioni di intelligence a sua disposizione, presso la base militare USA Eglin sono in corso i preparativi per un attacco alle basi aeree venezuelane. Inoltre, ha tutte le ragioni per credere che 734 mercenari colombiani e venezuelani vengano addestrati in Colombia, e che facciano parte di un "gruppo militante chiamato G8". Questi mercenari sono pronti in qualsiasi momento a lanciare un'offensiva contro il Venezuela.

Tuttavia, il presidente della Colombia, Ivan Duque, si è affrettato a respingere tutte le accuse.

"In nessuna circostanza la Colombia sta preparando o sta contemplando di commettere atti ostili o di incitamento alla guerra con qualsiasi stato della regione", ha assicurato Ivan Duque.

El Periódico nota che le accuse di Maduro sono risuonate sullo sfondo dell'arrivo di aerei russi nel paese per condurre esercitazioni militari congiunte con le forze armate di Caracas. È stato riferito che il rafforzamento dei legami militari tra la Russia e il Venezuela preoccupa la Casa Bianca.