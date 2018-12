Pompeo: programma missilistico iraniano è progredito dopo l’accordo nucleare

"È chiaro che l'attività balistica del regime iraniano è solo cresciuta dopo l'accordo sul nucleare. L'Iran sfrutta la benevolenza delle nazioni, viola numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza (ONU) e cerca di creare potenti missili balistici. Gli Stati Uniti non lo tollereranno mai. Altri paesi che si battono per la pace e la prosperità in Medio Oriente non dovrebbero nemmeno farlo", ha detto Pompeo in una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

In questo caso, il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei rappresentanti iraniani, che hanno riferito sullo sviluppo di missili con una gittata di oltre duemila chilometri.

L'Iran e i sei mediatori internazionali (Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania) hanno raggiunto un accordo storico per risolvere il vecchio problema dell'atomo iraniano: è stato adottato un piano d'azione globale congiunto, la cui attuazione ha permesso la revoca delle sanzioni economiche e finanziarie precedentemente imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti e dall'Unione europea.