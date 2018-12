Bild: Cdu valuta come dare in anticipo la guida del governo tedesco a Kramp-Karrenbauer

Secondo le fonti del tabloid, la leadership della Cdu ha già un piano per creare un governo di minoranza nel caso in cui l'Spd lasci la coalizione.

La Cdu, partito di maggioranza relativa nel Parlamento tedesco, sta esplorando la possibilità che Angela Merkel passi il testimone di cancelliere alla nuova leader del partito di centrodestra Annegret Kramp-Karrenbauer prima della fine della legislatura nel 2021. Lo ha scritto oggi la Bild citando fonti nella direzione della Cdu.

Secondo il giornale, esiste già un piano della Cdu nel caso in cui i socialdemocratici escano dall'attuale coalizione di governo (Cdu/Csu + Spd). L'anno prossimo l'alleanza al potere sarà seriamente messa alla prova: a maggio si svolgeranno le elezioni del Parlamento europeo, mentre in autunno ci saranno le elezioni regionali in 3 importanti lander: Brandeburgo, Sassonia e Turingia.

È possibile che l'Spd possa crollare come quarta forza politica dopo la Cdu, i Verdi e Alternativa per la Germania (AfD). Se questo scenario dovesse concretizzarsi, molto probabilmente, ci sarà un cambio radicale nella Spd e il partito lascerà davvero la coalizione.

Molti militanti del Partito Socialdemocratico Tedesco legano il calo di popolarità con la partecipazione del partito nella coalizione di governo.

In questo caso la leadership della Cdu prevede di creare un governo di minoranza con la nuova leader di partito Kramp-Karrenbauer come cancelliere. In precedenza i liberali ed i Verdi avevano manifestato il proprio gradimento a questa opzione. È quindi possibile formare la cosiddetta coalizione "Giamaica" (colori dei partiti Cdu-Csu, Fdp e Verdi ricordano i colori della bandiera della Giamaica).

I liberali di FdP hanno posto un'unica condizione per la creazione di una simile alleanza: la Merkel non dove guidare il governo.

La Bild, riferendosi a fonti del direzione della Cdu, scrive che la Merkel è disposta a lasciare la carica di cancelliere prima del 2021 se verrà formata la "coalizione giamaicana".