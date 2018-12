Parlamento britannico voterà la fiducia alla premier Theresa May

Secondo l'agenzia Reuters, è stato ottenuto il quorum per poter avviare la votazione che determinerà il futuro del governo guidato da Theresa May.

È stata avviata la procedura per poter votare la fiducia alla premier Theresa May. Lo ha riportato oggi la Reuters.

Secondo l'agenzia, è stato raggiunto il numero richiesto di voti per poter far esprimere il Parlamento in merito. Le votazioni si svolgeranno nella Camera dei Comuni del Parlamento britannico.

"Secondo il regolamento, la votazione si svolgerà mercoledì 12 dicembre tra le 18 e le 20 dell'orario locale (dalle 19 alle 21 dell'orario italiano)," — si afferma in un comunicato ufficiale. — lI prima possibile nello stesso giorno verrà effettuato lo spoglio dei voti."

Nel voto di fiducia al primo ministro prenderanno parte 315 deputati conservatori. Per mantenere la poltrona, la May avrà bisogno della maggioranza relativa, pari ad almeno 158 voti: successivamente sarà risparmiata dal voto di fiducia per almeno un anno. In caso di voto sfavorevole, si dovrà eleggere un nuovo premier, richiedendo 3 mesi.

Diversi esperti hanno già espresso l'opinione che non sarà facile per Theresa May mantenere la leadership nel partito, anche se uscirà vincitrice dal voto del Parlamento.