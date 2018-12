Aerei militari russi in Venezuela, capo diplomazia Caracas risponde a Washington

Jorge Arreaza ritiene che "se gli Stati Uniti sono così preoccupati degli sprechi di denaro", allora dovrebbero riconsiderare "il loro enorme e ingiustificato budget militare che si aggira su 674 miliardi di dollari per il 2019".

3/3 Si tanto le preocupa a EEUU el despilfarro, revisen su inmenso e injustificable presupuesto militar de más de $674 millardos para 2019. Seguro que los 50 millones de pobres y familias sin acceso a la salud pública en EEUU pueden sugerir destinos más justos para esos fondos — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 11 декабря 2018 г.

​"La reazione del segretario di Stato Pompeo contro la cooperazione militare tra Russia e Venezuela non è solo irrispettosa, ma anche cinica: gli Stati Uniti dispongono di almeno 800 basi militari note in 70 Paesi del mondo. Oggi 75 dei 107 programmi statunitensi di cooperazione e sicurezza vengono implementati in America Latina, — ha scritto il ministro degli Esteri del Venezuela su Twitter. — È strano che l'amministrazione americana si interroghi sul nostro diritto sovrano di cooperare nel campo della difesa e della sicurezza con altri Paesi, mentre il presidente americano Donald Trump ci ha minacciati pubblicamente di intervento militare".

1/3 La reacción de @SecPompeo contra la cooperación militar entre Rusia y Venezuela, no es sólo irrespetuosa, es cínica: EEUU posee al menos 800 bases militares (conocidas) en 70 países. Hoy 75 de los 107 programas de EEUU para cooperación en seguridad, operan en América Latina https://t.co/gBBy3pNYnM — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 11 декабря 2018 г.

​Il segretario di Stato Mike Pompeo aveva scritto in precedenza su Twitter di valutare l'invio in Venezuela di aerei militari russi dell'aviazione strategica uno spreco di denaro pubblico da parte dei governi della Federazione Russa e del Venezuela.