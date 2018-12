Trump: muro al confine col Messico verrà ultimato dall'esercito

Il presidente americano ha osservato che potrebbe accadere se i democratici non approvassero lo stanziamento di fondi per questo progetto.

Donald Trump ha dichiarato che il muro al confine con il Messico è già parzialmente pronto e le forze armate statunitensi finiranno di costruire le barriere sei i rappresentanti del Partito Democratico nel Congresso diranno no allo stanziamento dei fondi per il progetto. Lo ha scritto oggi su Twitter l'inquilino della Casa Bianca.

"La gente non si rende conto del lavoro sul muro, inclusa la ricostruzione molto efficace che è già stata fatta: se i Democratici non voteranno per la sicurezza del nostro Paese, i militari finiranno le restanti sezioni del muro. Capiscono quanto sia importante!" — ha twittato il presidente.

Secondo Trump, la parziale ricostruzione del muro, così come la presenza dell'esercito sul confine meridionale degli Stati Uniti, ha permesso di fermare in larga misura il flusso delle cosiddette carovane, ovvero gruppi di migranti provenienti dall'America centrale.