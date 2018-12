Previsto incontro tra capo di Stato Maggiore russo e comandante forze NATO in Europa

Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore delle forze armate russe, e Curtis Scaparrotti, comandante in capo delle forze NATO in Europa, si incontreranno a Baku mercoledì 12 dicembre. Lo ha annunciato oggi Scaparotti durante l'incontro con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev.

"Curtis Scaparotti, comandante in capo delle forze alleate in Europa, ha ringraziato il presidente dell'Azerbaigian per ospitare l'incontro a Baku con il capo di Stato Maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov il 12 dicembre", ha detto. Il generale americano ha sottolineato che Baku è "un luogo perfettamente adatto per ospitare un incontro nel formato NATO-Russia".

Scaparrotti ha inoltre rilevato l'importanza del fatto che Baku è diventata due volte la sede di incontri di questo formato.

"Ha rilevato che l'Azerbaigian è un partner affidabile e attivo della NATO, ha apprezzato molto il contributo del Paese alla missione Inherent Resolve in Afghanistan, il servizio professionale dei soldati azeri in Afghanistan e durante le esercitazioni dell'alleanza", si legge nel comunicato.

A sua volta Aliyev ha descritto la scelta dell'Azerbaigian per la discussione di importanti questioni di sicurezza globale come "dimostrazione di rispetto e fiducia" per il suo Paese.