Juncker: nessuna alternativa all’accordo sulla Brexit

"Abbiamo raggiunto un accordo… Questo accordo è il migliore e l'unico possibile", ha affermato Juncker.

Egli ha aggiunto che l'accordo non sarà sottoposto ad ulteriori trattative.

Lunedì il primo ministro britannico Theresa May ha posticipato la votazione parlamentare, prevista per oggi, sull'accordo con l'UE per la Brexit, dicendo che intende andare a Bruxelles per concordare questioni specifiche sull'accordo. Il testo dell'accordo proposto in precedenza dalla May al parlamento non ha trovato il sostegno dei deputati.

Il direttore del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, non ha escluso uno "scenario nero" per Londra dopo la Brexit. Mentre la politologa Natalya Eremina ha detto a Sputnik che Londra è ora sotto la pressione di Bruxelles.

Il Regno Unito lascerà l'UE il 29 marzo 2019. Come affermato nell'accordo, in assenza di un accordo migliore, l'Irlanda del Nord diventerà un territorio a statuto speciale della zona doganale del Regno Unito e dell'UE.