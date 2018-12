Germania, la nuova leader della CDU vuole revisionare la politica migratoria della Merkel

Il nuovo presidente dell’Unione cristiano-democratica (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, in un'intervista al Bild am Sonntag, ha dichiarato che è sua intenzione rivedere la politica migratoria,varata dal suo predecessore a capo del partito, la cancelliera Angela Merkel.

"A gennaio intendo discutere di immigrazione e sicurezza con esperti e critici delle politiche sui migranti e rifugiati, al fine di elaborare ulteriori e concreti miglioramenti. Il nostro programma alle elezioni per il Parlamento europeo si baserà, tra le altre cose, su questi risultati", ha detto la Kramp-Karrenbauer.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 anni, è stata eletta alla carica di presidente dell'Unione cristiano-democratica lo scorso venerdì. Membro del partito dal 1981, dal 1999 ha ricoperti vari incarichi all'interno del governo dello stato federato del Saar — di cui è originaria — fino a dirigerne, dal 2011 al 2018, il gabinetto dei ministri. Lo scorso febbraio, Angela Merkel l'ha nominata segretario generale del partito, facendola diventare — di fatto — il suo successore alla guida della CDU.

In precedenza, la Merkel ha annunciato che non si sarebbe candidata per la presidenza della CDU e alla cancelleria nel 2021.