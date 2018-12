Il capo del governo federale belga in precedenza alle Nazioni Unite ha promesso che Bruxelles avrebbe firmato il Global Compact, patto già rifiutato da diversi paesi europei. I nazionalisti fiamminghi di N-VA, che detengono nel governo, tra le altre cose, i portafogli dei ministri della Difesa, dell'Interno e del Segretario di Stato per la migrazione, sono fortemente contrari. In entrambe le case del parlamento belga, l'N-VA è il partito più grande.

Sabato sera a Bruxelles, sullo sfondo di proteste non autorizzate dei "giubbotti gialli", si è tenuta una riunione di emergenza del governo sul patto di migrazione. Dopo aver ascoltato la relazione del Primo Ministro, il Ministro dell'Interno e il Segretario di Stato per le Migrazioni hanno lasciato l'incontro mezz'ora dopo l'inizio.

"Se il governo vuole impegnarsi per gli obblighi a Marrakech, non lo accetteremo, Charles Michel volerà via domani come primo ministro della coalizione "svedese", ma atterrerà come primo ministro della coalizione di Marrakesh", ha detto il governatore N-VA, Governatore Servizio stampa della festa di Anversa Barta de Wever.

L'attuale coalizione nel governo federale è chiamata "svedese" in Belgio perché la sua composizione assomiglia alla bandiera svedese (croce gialla su sfondo blu): partiti liberali (blu), partito nazionalista fiammingo (giallo) e partito cristiano fiammingo (croce).

In risposta all'ultimatum proposto dai nazionalisti fiamminghi, il primo ministro ha diffuso una dichiarazione sui media confermando la sua intenzione di andare a Marrakesh "a nome del governo e del Belgio". Inoltre, ha ringraziato N-VA per "l'enorme lavoro svolto negli ultimi anni".

Secondo il capo del governo, il lavoro di armonizzazione della posizione del Belgio sul patto è stato portato avanti a lungo, a settembre la decisione è stata approvata da tutte le parti, e i tentativi di rivederlo ora non trovano consenso.

Un accordo globale su una migrazione sicura, ordinata e regolare deve essere formalmente approvato in una conferenza internazionale il 10 dicembre a Marrakesh (Marocco). Gli Stati Uniti si sono ritirati dai negoziati sull'accordo nel 2017, mentre il presidente Donald Trump ha dichiarato che è assolutamente incompatibile con la politica migratoria del paese. L'Austria si è ritirata dall'accordo alla fine di ottobre 2018. Dichiarazioni simili sono state fatte successivamente da un certo numero di altri paesi, in particolare Repubblica ceca, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Israele, Svizzera e Australia.