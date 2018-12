Erdogan ha criticato la Francia per l'uso della forza contro i manifestanti

Lo ha detto il presidente Turco Tayyip Erdogan.

La protesta del movimento dei cosiddetti "gilet gialli", che manifestano contro l'aumento dei prezzi della benzina, è iniziata in Francia il 17 novembre. Le proteste di massa in tutto il paese sono accompagnate da scontri dei manifestanti con la polizia, da incendi dolosi delle macchine, dalla distruzione di negozi e banche."In molte città europee, tra cui Parigi, c'è una situazione di tensione. Oggi stiamo monitorando la situazione nei paesi che hanno scelto di non rispondere alle azioni delle persone che cercano di fare un bagno di sangue per le strade delle città turche… Alcuni hanno accusato la polizia dell'applicazione di una forza eccessiva. Ma vedete come trattano le persone con la loro polizia. La nostra polizia agisce umanamente", ha detto Erdogan, parlando a Istanbul, citato dall'agenzia Anadolu.

Secondo lui, la situazione attuale parla di una grave violazione dei principi della democrazia e della libertà in Europa. Coloro che hanno incoraggiato l'ostilità nei confronti dei rifugiati e l'islamofobia, si sono scontrati con le conseguenze delle loro azioni, ha aggiunto il leader turco.