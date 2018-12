Destino Regno Unito nella nebbia. Aumentano le tensioni

Il futuro della bozza di accordo sulla Brexit e, di conseguenza, delle relazioni Regno Unito-UE nei prossimi mesi e anni rimane incerto, con la Camera dei Comuni del Regno Unito che sta discutendo animatamente dell'accordo.

IL PARLAMENTO RIPRENDE IL CONTROLLO DELLA BREXIT

I parlamentari britannici voteranno sull'accordo martedì prossimo: il Primo Ministro Theresa May ha quindi solo pochi giorni per influenzare gli scettici o convertire in positivo la ferma opposizione. L'inizio dei dibattiti, una settimana prima del fatidico voto, è stato tutt'altro che propizio: il Parlamento ha votato per avere maggiore influenza su ciò che accadrà dopo, se i Comuni voteranno sì all'accordo martedì.

Sempre contro il governo, i parlamentari britannici hanno votato, per la prima volta nella storia del Regno Unito, contro il governo per il suo rifiuto di pubblicare un parere legale completo sulla Brexit. In precedenza, la Camera dei comuni avevano respinto la proposta di compromesso del governo, rinviando la controversia sulla consulenza legale a una commissione parlamentare.

Il parere legale del procuratore generale sulla soluzione di "backstop" per il confine irlandese, pubblicata mercoledì, sembrava infatti confermare alcune delle preoccupazioni espresse in merito all'accordo.

CONSULENZA LEGALE SUL CONFINE IRLANDESE

La soluzione proposta nell'attuale accordo manterrebbe il Regno Unito in un accordo doganale con l'Unione europea per evitare una frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Allo stesso tempo, l'Irlanda del Nord rimarrebbe soggetta ad alcune delle norme del mercato unico dell'Ue, a meno che non venga stata trovata un'altra soluzione entro la fine del periodo di transizione nel dicembre 2020.

© REUTERS / Jon Nazca Brexit, la Banca d’Inghilterra prevede il disastro economico

Il backstop dovrebbe entrare in vigore solo se nel caso non venga raggiunto un accordo migliore. Il procuratore generale Geoffrey Cox aveva però avvertito che il Regno Unito avrebbe potuto trovarsi in "lunghi e ripetuti cicli di negoziati" sulla questione Nigel Dodds, il vice leader del Partito Democratico Unionista (DUP), che sostiene il partito conservatore della May in parlamento, ha descritto il parere legale come "devastante". Il DUP si è detto non soddisfatto dell'accordo iniziale, il che non fa ben sperare per il prossimo voto. Il sostegno del DUP potrebbe essere cruciale per la May, il cui partito non ha la maggioranza assoluta nella Camera dei Comuni. Senza i 10 del DUP, i 315 conservatori potrebbero essere lasciati appesi a un filo.

FARAGE LASCIA L'UKIP

Mentre il governo britannico stava lottando per trovare il suo accordo, il Partito dell'Indipendenza del Regno Unito (UKIP), che ha svolto un ruolo importante nella corsa al referendum Brexit del 2016, ha salutato uno dei suoi leader più importanti, Nigel Farage. Fondato nel 1993, il partito ha visto aumentare la sua popolarità negli anni '50 sotto la guida di Farage. Tuttavia, Farage si dimette dopo il referendum. Il partito ha subito una grave perdita alle elezioni locali del 2017 e non è riuscito a entrare in parlamento alle elezioni generali tenutesi nello stesso anno.

Farage ha ammesso che stava lasciando l'UKIP "con il cuore pesante", ma ha aggiunto che non era "il partito Brexit di cui la nostra nazione ha così tanto bisogno". "C'è un enorme spazio per un partito Brexit nella politica britannica, ma non sarà riempito dall'UKIP", ha detto Farage.

Steven Woolfe, un membro indipendente del Parlamento Europeo del Regno Unito, ritiene che sia giunto il momento di un nuovo movimento che riunisca diversi partiti, ma non di un nuovo partito. "Questo è il segnale per un nuovo movimento Brexit, composto da tutti i partiti, per essere uniti nel chiedere al nostro governo un vero Brexit — non il ‘remain-minus' che la signora May ha consegnato. Tuttavia, questo non è il momento per un nuovo partito, ma per un nuovo movimento composto da tutti i partiti. E' ora di essere fedeli alla nostra autodeterminazione nazionale, indipendentemente dal partito di appartenenza. Dobbiamo unirci per liberare il Regno Unito da ogni controllo dell'UE", ha detto Woolfe a Sputnik.

© REUTERS / Jon Nazca I paesi dell'Unione Europea hanno approvato l'accordo per Brexit

Il primo ministro potrebbe essere estromesso se i legislatori conservatori raccolgono le 48 lettere che chiedono il voto di sfiducia. Il mese scorso, un certo numero di legislatori conservatori ha detto di aver inviato tali lettere in risposta all'accordo Brexit stipulato dalla May, ma potrebbero esserci state meno delle 48 richieste. May potrebbe, in teoria, rinegoziare con Bruxelles, ma l'Unione europea ha chiuso la porta a questa opzione. In alternativa, Jeremy Corbyn e il suo partito laburista potrebbero chiedere e vincere il voto di sfiducia. Se i laburisti non riuscissero a trovare partner in Parlamento per formare il governo, si dovrebbero tenere elezioni generali. May potrebbe anche chiamare l'elezione generale se due terzi dei legislatori fossero d'accordo. Tuttavia, il primo ministro ha rifiutato l'idea di un'elezione generale.

Se l'accordo dovesse essere respinto dai Comuni, May potrebbe lanciare un nuovo referendum, anche se in passato ha respinto con forza l'idea.Infine, May potrebbe ritardare o addirittura annullare Brexit. Martedì scorso, la Corte di giustizia europea (CGCE) ha dichiarato che il Regno Unito potrebbe semplicemente revocare la notifica dell'intenzione di ritirarsi dal blocco. La Corte di giustizia europea deve ancora emettere la sua decisione finale in materia.Tuttavia, secondo alcuni media, i legislatori conservatori sono stati informati che la loro pausa natalizia potrebbe essere interrotta se si ribellano contro l'accordo. Il voto di martedì mostrerà se i conservatori possono superare la discordia interna e convincere gli altri partiti a votare per l'accordo.