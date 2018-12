I partiti di sinistra presenti nel Parlamento francese si sono accordati per dibattere in aula una mozione di sfiducia al governo, riferisce BFMTV.

Secondo il canale, i socialisti, i comunisti ed i membri del gruppo della sinistra radicale "La France Insoumise" hanno accettato di porre la questione ai voti.

In precedenza in risposta alle numerose proteste dei "gilet gialli" il governo ha annunciato il blocco per l'innalzamento delle accise sul carburante per tutto il 2019.

L'Assemblea nazionale ha approvato l'iniziativa dell'esecutivo.